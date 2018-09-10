Як свідчать дані Московської біржі, курс долара вранці підвищувався на 4 копійки, а курс євро на 1 копійку.
Дивися повний текст Рубль обвалився до рекордно низьких позначок.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 17:57
Рубль обвалився до рекордно низьких позначок
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Дивися повний текст Рубль обвалився до рекордно низьких позначок.
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:57
На фоне этой радостной новости как-то сразу забываются неприятности с собственной гривной!
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:23
А що ж там з гривнею ??? Підкажіть , а то я щось напевне "пропустив"))))
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