RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рубль обвалився до
рекордно низьких позначок

Рубль обвалився до рекордно низьких позначок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:57

Рубль обвалився до рекордно низьких позначок

Пропонуємо до обговорення:
Як свідчать дані Московської біржі, курс долара вранці підвищувався на 4 копійки, а курс євро на 1 копійку.

Дивися повний текст Рубль обвалився до рекордно низьких позначок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86447
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:57

На фоне этой радостной новости как-то сразу забываются неприятности с собственной гривной! :mrgreen:
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 836
З нами з: 13.03.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:23

А що ж там з гривнею ??? Підкажіть , а то я щось напевне "пропустив"))))
papirosnikotinys
Аватар користувача
 
Повідомлень: 178
З нами з: 22.12.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:57

да - 4 копейки это несомненно "обвал". Заголовок доставляет )))
RomanTik
 
Повідомлень: 2221
З нами з: 06.01.16
Подякував: 5498 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Росії рубль пробив рекордно низьку позначку 1, 2
R2 » Сер 26 гру, 2018 15:33
11 719
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 11:15
Pegasmaster
Створено рекордно точний атомний годинник
R2 » Вів 04 гру, 2018 06:32
2 123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 08:28
AIV2000
Російський рубль вперше за два з половиною роки впав до...
R2 » Пон 10 вер, 2018 11:37
3 234
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 вер, 2018 12:28
Nikolasha

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.