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В Німеччині побудують
підводний залізничний і...

В Німеччині побудують підводний залізничний і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:09

В Німеччині побудують підводний залізничний і...

Пропонуємо до обговорення:
Німецька влада схвалила будівництво підводного залізничного і автомобільного тунелю вартістю 8 мільярдів доларів, який з'єднає Данію і Німеччину, незважаючи на екологічні заперечення.

Дивися повний текст В Німеччині побудують підводний залізничний і автомобільний тунель вартістю $8 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:09

Подумав спочатку , прочитавши назву статті - невже " Нордстрім - 3" )))))
papirosnikotinys
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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