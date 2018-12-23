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В Німеччині побудують підводний залізничний і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:09
Пропонуємо до обговорення:
Німецька влада схвалила будівництво підводного залізничного і автомобільного тунелю вартістю 8 мільярдів доларів, який з'єднає Данію і Німеччину, незважаючи на екологічні заперечення.
Дивися повний текст В Німеччині побудують підводний залізничний і автомобільний тунель вартістю $8 млрд
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:09
Подумав спочатку , прочитавши назву статті - невже " Нордстрім - 3" )))))
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