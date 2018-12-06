Мобільний оператор "Київстар" скасовує старі тарифи
Дивися повний текст '' Київстар '' скасовує частину тарифів.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:19
'' Київстар '' скасовує частину тарифів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст '' Київстар '' скасовує частину тарифів.
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:19
Лицемерие насчёт того, что платить не больше. Ликвидировали все тарифы без абонплаты, оставили только те, в которых ежедневно или ежемесячно списываются со счёта деньги не зависимо от того, пользуется абонент телефоном или нет.
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:48
Re: '' Київстар '' скасовує частину тарифів
вот че не сказать - хотим больше денег, поэтому уберем часть тарифов.
я в месяц трачу на связь гривен 5 - 10, ибо звоню буквально раза 3-5. Вот теперь заживём. Звонить так же будем, а платить в несколько раз дороже.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:56
жадность киевстара не знает границ - все новые тарифы с абонплатой и для многих людей пожилого возраста слишком дороги, так что быстрее всего клиенская база у киевстара будет сокращаться...
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:28
согласен. мне пришла смс о том что с февраля меня переведут с тарифа без абонплаты на тариф с абонплатой 35 грн/мес. У меня симка киевстара как резервная - для тех мест где не берет основная, т.о. придется платить 35 грн ни за что. "спасибо" тебе КС!
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