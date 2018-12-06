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'' Київстар '' скасовує
частину тарифів

'' Київстар '' скасовує частину тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:19

'' Київстар '' скасовує частину тарифів

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор "Київстар" скасовує старі тарифи

Дивися повний текст '' Київстар '' скасовує частину тарифів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:19

Лицемерие насчёт того, что платить не больше. Ликвидировали все тарифы без абонплаты, оставили только те, в которых ежедневно или ежемесячно списываются со счёта деньги не зависимо от того, пользуется абонент телефоном или нет.
avk
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:48

Re: '' Київстар '' скасовує частину тарифів

вот че не сказать - хотим больше денег, поэтому уберем часть тарифов.
я в месяц трачу на связь гривен 5 - 10, ибо звоню буквально раза 3-5. Вот теперь заживём. Звонить так же будем, а платить в несколько раз дороже.
Орёл - я выиграл, решка - ты проиграл
Bull
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:56

жадность киевстара не знает границ - все новые тарифы с абонплатой и для многих людей пожилого возраста слишком дороги, так что быстрее всего клиенская база у киевстара будет сокращаться...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:28

  avk написав:Лицемерие насчёт того, что платить не больше. Ликвидировали все тарифы без абонплаты, оставили только те, в которых ежедневно или ежемесячно списываются со счёта деньги не зависимо от того, пользуется абонент телефоном или нет.

согласен. мне пришла смс о том что с февраля меня переведут с тарифа без абонплаты на тариф с абонплатой 35 грн/мес. У меня симка киевстара как резервная - для тех мест где не берет основная, т.о. придется платить 35 грн ни за что. "спасибо" тебе КС!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:44

Re: '' Київстар '' скасовує частину тарифів

  RomanTik написав:мне пришла смс о том что с февраля меня переведут с тарифа без абонплаты на тариф с абонплатой 35 грн/мес.

Скорее всего вы невнимательно прочитали: не "35 грн/мес.", а "35 грн/28 дней". Теперь все операторы поняли, что в году может быть и 13 месяцев.
Жити по новому! (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:12

:?: а такой вопрос: если пополнять на 1.5 - 2 грн конкретно в день пользования - работать будет или нет и надо сразу всю мес.сумму вносить? А то впадло им платить. :mrgreen:
А то у меня несколько номеров, все без абонплаты, а тут пришли сообщения о переводе в январе, типа либо по умолчанию переведем на 90грн/мес, либо выберите сами (от 55 грн/мес вроде предлагают)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:42

  yanyura написав:
  RomanTik написав:мне пришла смс о том что с февраля меня переведут с тарифа без абонплаты на тариф с абонплатой 35 грн/мес.

Скорее всего вы невнимательно прочитали: не "35 грн/мес.", а "35 грн/28 дней". Теперь все операторы поняли, что в году может быть и 13 месяцев.
Жити по новому! (с)

Если есть где то 13 зарплата, значит должно быть где то и 13 месяцев :lol:
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:46

  Alex2007 написав::?: а такой вопрос: если пополнять на 1.5 - 2 грн конкретно в день пользования - работать будет или нет и надо сразу всю мес.сумму вносить? А то впадло им платить. :mrgreen:
А то у меня несколько номеров, все без абонплаты, а тут пришли сообщения о переводе в январе, типа либо по умолчанию переведем на 90грн/мес, либо выберите сами (от 55 грн/мес вроде предлагают)


Так и надо делать. Когда надо - можно пополнить на размер ежедневной абонки 8) Ну или на сумму чуть меньше ее, тогда можно просто звонить и смс делать по тарифам "сверх пакета" 8) Главное, не забывать, что у некоторых операторов раз в полгода на 10 гривень пополнение нужно, чтобы срок действия номера продлевался.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:52

  Alex2007 написав::?: а такой вопрос: если пополнять на 1.5 - 2 грн конкретно в день пользования - работать будет или нет и надо сразу всю мес.сумму вносить? А то впадло им платить. :mrgreen:
А то у меня несколько номеров, все без абонплаты, а тут пришли сообщения о переводе в январе, типа либо по умолчанию переведем на 90грн/мес, либо выберите сами (от 55 грн/мес вроде предлагают)

Можно попробовать вносить копеек по 50 три-четыре раза в день.Ведь 1.50 вот так сразу выложить тоже не комильфо.
DONALD
 
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