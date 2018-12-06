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'' Київстар '' скасовує
частину тарифів

'' Київстар '' скасовує частину тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:53

  DONALD написав:
  Alex2007 написав::?: а такой вопрос: если пополнять на 1.5 - 2 грн конкретно в день пользования - работать будет или нет и надо сразу всю мес.сумму вносить? А то впадло им платить. :mrgreen:
А то у меня несколько номеров, все без абонплаты, а тут пришли сообщения о переводе в январе, типа либо по умолчанию переведем на 90грн/мес, либо выберите сами (от 55 грн/мес вроде предлагают)

Можно попробовать вносить копеек по 50 три-четыре раза в день.Ведь 1.50 вот так сразу выложить тоже не комильфо.


Еще и с кредитной карты получить кэшбек :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:31

Re: '' Київстар '' скасовує частину тарифів

  Cler написав:и для многих людей пожилого возраста слишком дороги,
старость не всегда синоним тупости.. никто и ничто не мешает перейти на 3Моб или Интертелеком или Лайкамобайл например... там нет ни 28 дней ни 2/57 ..и т.д грн за дни когда не оплачен пакет.. ни поминутной тарификации.. Покрытие не хуже чем у Водафона а у ИТ еще лучше.. в чем проблема то?? Я вот уже как пару лет перешел на 3Моб и смешно вот такие стоны читать)). Как ленивый кот сел на яйца орет а встать лень)). Если кому жалко старого номера так с весны номера можно будет переносить меж операторами..
Джон
 
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