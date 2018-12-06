'' Київстар '' скасовує частину тарифів

Додано: Суб 29 гру, 2018 23:49

в мене в Польщі за 10 злотих в місяць був кращий тарифний план без контакта, чим тут самий дешевший за 75 грн.

буду прощатися з КС

Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 гру, 2018 23:50, всього редагувалось 1 раз.

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.