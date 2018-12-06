'' Київстар '' скасовує частину тарифів

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Alex2007 написав::?: а такой вопрос: если пополнять на 1.5 - 2 грн конкретно в день пользования - работать будет или нет и надо сразу всю мес.сумму вносить? А то впадло им платить. А то у меня несколько номеров, все без абонплаты, а тут пришли сообщения о переводе в январе, типа либо по умолчанию переведем на 90грн/мес, либо выберите сами (от 55 грн/мес вроде предлагают)
Можно попробовать вносить копеек по 50 три-четыре раза в день.Ведь 1.50 вот так сразу выложить тоже не комильфо.
Cler написав:и для многих людей пожилого возраста слишком дороги,
старость не всегда синоним тупости.. никто и ничто не мешает перейти на 3Моб или Интертелеком или Лайкамобайл например... там нет ни 28 дней ни 2/57 ..и т.д грн за дни когда не оплачен пакет.. ни поминутной тарификации.. Покрытие не хуже чем у Водафона а у ИТ еще лучше.. в чем проблема то?? Я вот уже как пару лет перешел на 3Моб и смешно вот такие стоны читать)). Как ленивый кот сел на яйца орет а встать лень)). Если кому жалко старого номера так с весны номера можно будет переносить меж операторами..
Какой 3моб, какое у него покрытие? Не знаю ни одного человека с таким оператором. Порохоботам и рекламистам лишь бы что написать. Следующим шагом на 80 гривен в месяц перейдет 3моб! Если это, конечно, не мошенничество и такое действительно существует.
в мене в Польщі за 10 злотих в місяць був кращий тарифний план без контакта, чим тут самий дешевший за 75 грн. буду прощатися з КС
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 гру, 2018 23:50, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
hxbbgaf написав:Оборзели. Зачем пенсионеру платить каждый месяц 80 гривен, чтоб 1 раз позвонить?
А причем тут КС? Есть другие операторы.. платит значит устраивает...
На остальных операторах тоже уже абонплата. Тупые?
25 грн за 28 днів, лайф
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
hxbbgaf написав:На остальных операторах тоже уже абонплата. Тупые?
25 грн за 28 днів, лайф
ну да, сейчас все ломанутся на этот тариф и через месяц он волшебным образом превратится в 45 грн.... было у меня такое на лайфе, заплатил за переход, не успел отбить эту сумму, как тариф стал еще выше, чем тот, с которого перешел... фу на них всех!
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