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'' Київстар '' скасовує
частину тарифів

'' Київстар '' скасовує частину тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:26

Re: '' Київстар '' скасовує частину тарифів

  flyman написав:в мене в Польщі за 10 злотих в місяць був кращий тарифний план
У меня Плюс есть но там немного не так тарифы..
вот например https://www.plus.pl/10gb-bez-limitu#10gb
если посмотрите ниже то там есть ...Jak przedłużyć ważność konta o rok? что бы карточка год работала, надо - Doładuj konto za minimum 5 zł w ciągu 30 dni od włączenia usługi-- то есть пополняешь счет каждый месяц на 5 zł. НО есть разница у нас деньги оператор просто спер бы себе, а там они ОСТАЮТСЯ НА СЧЕТУ... надо позвонить через пару месяцев? А на карте уже 10-15zł есть..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:46

Re: '' Київстар '' скасовує частину тарифів

  EKO написав:Главное, не забывать, что у некоторых операторов раз в полгода на 10 гривень пополнение нужно, чтобы срок действия номера продлевался.

У Киевстара пока есть нюанс - если на счету 0, то позвонить вы не можете, но вам можно звонить, причем срок действия карточки год от последнего вашего звонка. Но если перед окончанием этого года позвонить на любой бесплатный номер 0800, то срок действия карточки продляется еще на год с момента звонка на 0800.
yanyura
 
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