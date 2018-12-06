'' Київстар '' скасовує частину тарифів

Додано: Нед 30 гру, 2018 11:24

вот только все эти "лайвхаки" с пополнением только на сумму активирующую тариф на 1 день подразумевают возможность через что-то пополнить на эту сумму, а если мы говорим про пенсионеров - то как они могут пополнить? ведь услуга не работает, связи нет. нужен или другой канал для пополнения или идти в терминал. вот почему бы не сделать что деньги за услугу списываются только тогда когда сделал звонок или вышел в инет? Жадность операторов - зашкаливает.

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