ну да, сейчас все ломанутся на этот тариф и через месяц он волшебным образом превратится в 45 грн.... было у меня такое на лайфе, заплатил за переход, не успел отбить эту сумму, как тариф стал еще выше, чем тот, с которого перешел... фу на них всех!
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:24
ну да, сейчас все ломанутся на этот тариф и через месяц он волшебным образом превратится в 45 грн.... было у меня такое на лайфе, заплатил за переход, не успел отбить эту сумму, как тариф стал еще выше, чем тот, с которого перешел... фу на них всех!
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:26
Re: '' Київстар '' скасовує частину тарифів
У меня Плюс есть но там немного не так тарифы..
вот например
если посмотрите ниже то там есть ...Jak przedłużyć ważność konta o rok? что бы карточка год работала, надо - Doładuj konto za minimum 5 zł w ciągu 30 dni od włączenia usługi-- то есть пополняешь счет каждый месяц на 5 zł. НО есть разница у нас деньги оператор просто спер бы себе, а там они ОСТАЮТСЯ НА СЧЕТУ... надо позвонить через пару месяцев? А на карте уже 10-15zł есть..
Додано: Нед 30 гру, 2018 00:46
Re: '' Київстар '' скасовує частину тарифів
У Киевстара пока есть нюанс - если на счету 0, то позвонить вы не можете, но вам можно звонить, причем срок действия карточки год от последнего вашего звонка. Но если перед окончанием этого года позвонить на любой бесплатный номер 0800, то срок действия карточки продляется еще на год с момента звонка на 0800.
Додано: Нед 30 гру, 2018 10:30
даже не обязательно звонить 365 дней с момента последней активности
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 30 гру, 2018 10:57
Есть тариф Vodafone Light. Оплата 2 гривны только в день, когда пользуешься, за две гривны безлимит по сети в этот день. Для тех, кто совсем редко говорит идеальный вариант. У меня старый телефон валяется с этим тарифом, как было на счету 49 гривен полгода назад, так сейчас проверил тоже 49 гривен осталось. Причем СМС-ки и звонки на него идут, деньги списываются только, когда ты звонишь.
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:10
Re: '' Київстар '' скасовує частину тарифів
В мене теж цей тариф. Ще й як довго не дзвониш - підключають халявно "послугу -20%", тобто 1.60. В лайфселл - тариф Зручний - халява на лайф, по 35коп/хв на інших...
З кстар тепер буду гратись - тримати 2грн і поповнювать до 3х коли треба
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:11
ну есть и что?
как на него перейти?
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:24
вот только все эти "лайвхаки" с пополнением только на сумму активирующую тариф на 1 день подразумевают возможность через что-то пополнить на эту сумму, а если мы говорим про пенсионеров - то как они могут пополнить? ведь услуга не работает, связи нет. нужен или другой канал для пополнения или идти в терминал. вот почему бы не сделать что деньги за услугу списываются только тогда когда сделал звонок или вышел в инет? Жадность операторов - зашкаливает.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:39
Месяца три телефон у меня валялся с 0 гривен на счету, потом пришло СМС-ка:
Дорогой тариф? Переходите в Vodafone Light и платите за него только в дни пользования.
Для перехода - SMS на 3133. Инфо 111*1
Для этого надо было пополнить по-моему на 40 грн, я закинул 49, переход в течение трех дней, для этого надо было выключить-включить телефон, после того как пришла СМС-ка о переходе на новый тариф. Перешел, ни разу не звонил, все деньги 49 грн, так и лежат.
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