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'' Київстар '' скасовує
частину тарифів

'' Київстар '' скасовує частину тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:24

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:На остальных операторах тоже уже абонплата. Тупые?

25 грн за 28 днів, лайф

ну да, сейчас все ломанутся на этот тариф и через месяц он волшебным образом превратится в 45 грн.... было у меня такое на лайфе, заплатил за переход, не успел отбить эту сумму, как тариф стал еще выше, чем тот, с которого перешел... фу на них всех!
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:26

Re: '' Київстар '' скасовує частину тарифів

  flyman написав:в мене в Польщі за 10 злотих в місяць був кращий тарифний план
У меня Плюс есть но там немного не так тарифы..
вот например https://www.plus.pl/10gb-bez-limitu#10gb
если посмотрите ниже то там есть ...Jak przedłużyć ważność konta o rok? что бы карточка год работала, надо - Doładuj konto za minimum 5 zł w ciągu 30 dni od włączenia usługi-- то есть пополняешь счет каждый месяц на 5 zł. НО есть разница у нас деньги оператор просто спер бы себе, а там они ОСТАЮТСЯ НА СЧЕТУ... надо позвонить через пару месяцев? А на карте уже 10-15zł есть..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:46

Re: '' Київстар '' скасовує частину тарифів

  EKO написав:Главное, не забывать, что у некоторых операторов раз в полгода на 10 гривень пополнение нужно, чтобы срок действия номера продлевался.

У Киевстара пока есть нюанс - если на счету 0, то позвонить вы не можете, но вам можно звонить, причем срок действия карточки год от последнего вашего звонка. Но если перед окончанием этого года позвонить на любой бесплатный номер 0800, то срок действия карточки продляется еще на год с момента звонка на 0800.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:23

есть тариф датчик за 1 грн в день
можно пополнить на 1грн и позвонить
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:30

  yanyura написав:
  EKO написав:Главное, не забывать, что у некоторых операторов раз в полгода на 10 гривень пополнение нужно, чтобы срок действия номера продлевался.

У Киевстара пока есть нюанс - если на счету 0, то позвонить вы не можете, но вам можно звонить, причем срок действия карточки год от последнего вашего звонка. Но если перед окончанием этого года позвонить на любой бесплатный номер 0800, то срок действия карточки продляется еще на год с момента звонка на 0800.


даже не обязательно звонить 365 дней с момента последней активности :)

любой последней активности, а именно: исходящего SMS или MMS, сессии мобильного интернета, успешного входящего или исходящего вызова, кроме вызовов принятых на «Автоответчик»;
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:57

Есть тариф Vodafone Light. Оплата 2 гривны только в день, когда пользуешься, за две гривны безлимит по сети в этот день. Для тех, кто совсем редко говорит идеальный вариант. У меня старый телефон валяется с этим тарифом, как было на счету 49 гривен полгода назад, так сейчас проверил тоже 49 гривен осталось. Причем СМС-ки и звонки на него идут, деньги списываются только, когда ты звонишь.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:10

Re: '' Київстар '' скасовує частину тарифів

  freeze написав:Есть тариф Vodafone Light. Оплата 2 гривны только в день, когда пользуешься, за две гривны безлимит по сети в этот день.

В мене теж цей тариф. Ще й як довго не дзвониш - підключають халявно "послугу -20%", тобто 1.60. В лайфселл - тариф Зручний - халява на лайф, по 35коп/хв на інших...
З кстар тепер буду гратись - тримати 2грн і поповнювать до 3х коли треба ;)
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:11

  freeze написав:Есть тариф Vodafone Light. Оплата 2 гривны только в день, когда пользуешься, за две гривны безлимит по сети в этот день. Для тех, кто совсем редко говорит идеальный вариант. У меня старый телефон валяется с этим тарифом, как было на счету 49 гривен полгода назад, так сейчас проверил тоже 49 гривен осталось. Причем СМС-ки и звонки на него идут, деньги списываются только, когда ты звонишь.

ну есть и что?
как на него перейти?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:24

вот только все эти "лайвхаки" с пополнением только на сумму активирующую тариф на 1 день подразумевают возможность через что-то пополнить на эту сумму, а если мы говорим про пенсионеров - то как они могут пополнить? ведь услуга не работает, связи нет. нужен или другой канал для пополнения или идти в терминал. вот почему бы не сделать что деньги за услугу списываются только тогда когда сделал звонок или вышел в инет? Жадность операторов - зашкаливает.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:39

  zoawlhxc написав:
  freeze написав:Есть тариф Vodafone Light. Оплата 2 гривны только в день, когда пользуешься, за две гривны безлимит по сети в этот день. Для тех, кто совсем редко говорит идеальный вариант. У меня старый телефон валяется с этим тарифом, как было на счету 49 гривен полгода назад, так сейчас проверил тоже 49 гривен осталось. Причем СМС-ки и звонки на него идут, деньги списываются только, когда ты звонишь.

ну есть и что?
как на него перейти?


Месяца три телефон у меня валялся с 0 гривен на счету, потом пришло СМС-ка:

Дорогой тариф? Переходите в Vodafone Light и платите за него только в дни пользования.
Для перехода - SMS на 3133. Инфо 111*1

Для этого надо было пополнить по-моему на 40 грн, я закинул 49, переход в течение трех дней, для этого надо было выключить-включить телефон, после того как пришла СМС-ка о переходе на новый тариф. Перешел, ни разу не звонил, все деньги 49 грн, так и лежат.
freeze
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