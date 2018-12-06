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'' Київстар '' скасовує частину тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:57
freeze
имелось ввиду с любого тарифа перейти на лайт по своему желанию
то что они предложили похоже на выигрыш в лотерею
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zoawlhxc
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