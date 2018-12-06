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'' Київстар '' скасовує
частину тарифів

'' Київстар '' скасовує частину тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:57

freeze
имелось ввиду с любого тарифа перейти на лайт по своему желанию
то что они предложили похоже на выигрыш в лотерею
zoawlhxc
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.06.16
Подякував: 9 раз.
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