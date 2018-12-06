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'' Київстар '' скасовує
частину тарифів

'' Київстар '' скасовує частину тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:18

Re: '' Київстар '' скасовує частину тарифів

для хЫтрых которые думают что после звонка или любой активности в казластаре срок действия продлевается на год. То это совсем не так. Если на номер не было пополнений средств в течении 10 месяцев, то эти крысы из казластара тихо его отключают. Самое паршивое что об этом нигде не пишется. У меня так пропала симкарта с которой был вход на вебмани.
Закрываются тарифы без абонентской платы у которых бралась плата 1,5 или 2 грн в день пользования. Автоматом переводятся на абонку от 35 грн в месяц и вышеБ а если их не будет то к примеру по даренному тар плану ,,киевстар 3G,, в сутки пользования пятерку уже спишет.
Востаннє редагувалось alex lem в Нед 30 гру, 2018 13:31, всього редагувалось 1 раз.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:31

  Tamagoch написав:
  flyman написав:
  hxbbgaf написав:На остальных операторах тоже уже абонплата. Тупые?

25 грн за 28 днів, лайф

ну да, сейчас все ломанутся на этот тариф и через месяц он волшебным образом превратится в 45 грн.... было у меня такое на лайфе, заплатил за переход, не успел отбить эту сумму, как тариф стал еще выше, чем тот, с которого перешел... фу на них всех!

Этот тариф уже дивным образом исчес. Покрайней мере его не показывает на сайте лайфцелл.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:41

  freeze написав:
  zoawlhxc написав:
  freeze написав:Есть тариф Vodafone Light. Оплата 2 гривны только в день, когда пользуешься, за две гривны безлимит по сети в этот день. Для тех, кто совсем редко говорит идеальный вариант. У меня старый телефон валяется с этим тарифом, как было на счету 49 гривен полгода назад, так сейчас проверил тоже 49 гривен осталось. Причем СМС-ки и звонки на него идут, деньги списываются только, когда ты звонишь.

ну есть и что?
как на него перейти?


Месяца три телефон у меня валялся с 0 гривен на счету, потом пришло СМС-ка:

Дорогой тариф? Переходите в Vodafone Light и платите за него только в дни пользования.
Для перехода - SMS на 3133. Инфо 111*1

Для этого надо было пополнить по-моему на 40 грн, я закинул 49, переход в течение трех дней, для этого надо было выключить-включить телефон, после того как пришла СМС-ка о переходе на новый тариф. Перешел, ни разу не звонил, все деньги 49 грн, так и лежат.


Моїм двом родичам, які також мало користувались водафон запропонував перейти в цей тариф. Навіть на 40 грн. поповнювати було не обов'язково - тарифікація ішла по всім нормам. Більше того, постійно підкидають бонусні гривні, які тепер можна використовувати і на закордонні дзвінки.
Перехід тільки з ініціативи оператора.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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