'' Київстар '' скасовує частину тарифів

Додано: Нед 30 гру, 2018 13:18

для хЫтрых которые думают что после звонка или любой активности в казластаре срок действия продлевается на год. То это совсем не так. Если на номер не было пополнений средств в течении 10 месяцев, то эти крысы из казластара тихо его отключают. Самое паршивое что об этом нигде не пишется. У меня так пропала симкарта с которой был вход на вебмани.

Закрываются тарифы без абонентской платы у которых бралась плата 1,5 или 2 грн в день пользования. Автоматом переводятся на абонку от 35 грн в месяц и вышеБ а если их не будет то к примеру по даренному тар плану ,,киевстар 3G,, в сутки пользования пятерку уже спишет.

Востаннє редагувалось alex lem в Нед 30 гру, 2018 13:31, всього редагувалось 1 раз.

"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"