'' Київстар '' скасовує частину тарифів

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для хЫтрых которые думают что после звонка или любой активности в казластаре срок действия продлевается на год. То это совсем не так. Если на номер не было пополнений средств в течении 10 месяцев, то эти крысы из казластара тихо его отключают. Самое паршивое что об этом нигде не пишется. У меня так пропала симкарта с которой был вход на вебмани. Закрываются тарифы без абонентской платы у которых бралась плата 1,5 или 2 грн в день пользования. Автоматом переводятся на абонку от 35 грн в месяц и вышеБ а если их не будет то к примеру по даренному тар плану ,,киевстар 3G,, в сутки пользования пятерку уже спишет.
Востаннє редагувалось alex lem в Нед 30 гру, 2018 13:31, всього редагувалось 1 раз.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
hxbbgaf написав:На остальных операторах тоже уже абонплата. Тупые?
25 грн за 28 днів, лайф
ну да, сейчас все ломанутся на этот тариф и через месяц он волшебным образом превратится в 45 грн.... было у меня такое на лайфе, заплатил за переход, не успел отбить эту сумму, как тариф стал еще выше, чем тот, с которого перешел... фу на них всех!
Этот тариф уже дивным образом исчес. Покрайней мере его не показывает на сайте лайфцелл.
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freeze написав:Есть тариф Vodafone Light. Оплата 2 гривны только в день, когда пользуешься, за две гривны безлимит по сети в этот день. Для тех, кто совсем редко говорит идеальный вариант. У меня старый телефон валяется с этим тарифом, как было на счету 49 гривен полгода назад, так сейчас проверил тоже 49 гривен осталось. Причем СМС-ки и звонки на него идут, деньги списываются только, когда ты звонишь.
ну есть и что? как на него перейти?
Месяца три телефон у меня валялся с 0 гривен на счету, потом пришло СМС-ка:
Дорогой тариф? Переходите в Vodafone Light и платите за него только в дни пользования. Для перехода - SMS на 3133. Инфо 111*1
Для этого надо было пополнить по-моему на 40 грн, я закинул 49, переход в течение трех дней, для этого надо было выключить-включить телефон, после того как пришла СМС-ка о переходе на новый тариф. Перешел, ни разу не звонил, все деньги 49 грн, так и лежат.
Моїм двом родичам, які також мало користувались водафон запропонував перейти в цей тариф. Навіть на 40 грн. поповнювати було не обов'язково - тарифікація ішла по всім нормам. Більше того, постійно підкидають бонусні гривні, які тепер можна використовувати і на закордонні дзвінки. Перехід тільки з ініціативи оператора.