'' Київстар '' скасовує частину тарифів

Додано: Нед 30 гру, 2018 13:31

Tamagoch написав: flyman написав: hxbbgaf написав: На остальных операторах тоже уже абонплата. Тупые? На остальных операторах тоже уже абонплата. Тупые?

25 грн за 28 днів, лайф 25 грн за 28 днів, лайф

ну да, сейчас все ломанутся на этот тариф и через месяц он волшебным образом превратится в 45 грн.... было у меня такое на лайфе, заплатил за переход, не успел отбить эту сумму, как тариф стал еще выше, чем тот, с которого перешел... фу на них всех! ну да, сейчас все ломанутся на этот тариф и через месяц он волшебным образом превратится в 45 грн.... было у меня такое на лайфе, заплатил за переход, не успел отбить эту сумму, как тариф стал еще выше, чем тот, с которого перешел... фу на них всех!

Этот тариф уже дивным образом исчес. Покрайней мере его не показывает на сайте лайфцелл. Этот тариф уже дивным образом исчес. Покрайней мере его не показывает на сайте лайфцелл.

