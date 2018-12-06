'' Київстар '' скасовує частину тарифів

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для хЫтрых которые думают что после звонка или любой активности в казластаре срок действия продлевается на год. То это совсем не так. Если на номер не было пополнений средств в течении 10 месяцев, то эти крысы из казластара тихо его отключают. Самое паршивое что об этом нигде не пишется. У меня так пропала симкарта с которой был вход на вебмани. Закрываются тарифы без абонентской платы у которых бралась плата 1,5 или 2 грн в день пользования. Автоматом переводятся на абонку от 35 грн в месяц и вышеБ а если их не будет то к примеру по даренному тар плану ,,киевстар 3G,, в сутки пользования пятерку уже спишет.
Востаннє редагувалось alex lem в Нед 30 гру, 2018 13:31, всього редагувалось 1 раз.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
hxbbgaf написав:На остальных операторах тоже уже абонплата. Тупые?
25 грн за 28 днів, лайф
ну да, сейчас все ломанутся на этот тариф и через месяц он волшебным образом превратится в 45 грн.... было у меня такое на лайфе, заплатил за переход, не успел отбить эту сумму, как тариф стал еще выше, чем тот, с которого перешел... фу на них всех!
Этот тариф уже дивным образом исчес. Покрайней мере его не показывает на сайте лайфцелл.
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freeze написав:Есть тариф Vodafone Light. Оплата 2 гривны только в день, когда пользуешься, за две гривны безлимит по сети в этот день. Для тех, кто совсем редко говорит идеальный вариант. У меня старый телефон валяется с этим тарифом, как было на счету 49 гривен полгода назад, так сейчас проверил тоже 49 гривен осталось. Причем СМС-ки и звонки на него идут, деньги списываются только, когда ты звонишь.
ну есть и что? как на него перейти?
Месяца три телефон у меня валялся с 0 гривен на счету, потом пришло СМС-ка:
Дорогой тариф? Переходите в Vodafone Light и платите за него только в дни пользования. Для перехода - SMS на 3133. Инфо 111*1
Для этого надо было пополнить по-моему на 40 грн, я закинул 49, переход в течение трех дней, для этого надо было выключить-включить телефон, после того как пришла СМС-ка о переходе на новый тариф. Перешел, ни разу не звонил, все деньги 49 грн, так и лежат.
Моїм двом родичам, які також мало користувались водафон запропонував перейти в цей тариф. Навіть на 40 грн. поповнювати було не обов'язково - тарифікація ішла по всім нормам. Більше того, постійно підкидають бонусні гривні, які тепер можна використовувати і на закордонні дзвінки. Перехід тільки з ініціативи оператора.
а попробовать пару сообщений перед этим прочитать? ладно повторюсь вот Лайкамобайл -https://www.lycamobile.ua/ru/national-rates ее покрытие = как покрытие Ватофона. Если он у вас работает то вкл кнопку в телефоне - разрешить роуминг и все.. тариф 30 коп на чужие номера посекундная тарификация. Абонок нет. Если сам пакет не закажеш. Есть без АП от Интертелекома https://www.intertelecom.ua/view/tariff/theonlycountry тоже 30 коп покрытие хорошее почти везде но надо покупать СДМА телефон.. кнопочные от 400 грн стоят можно б/у пенсам брать те по 100-200 попадаются. ...
stanislav_ysm написав:в 3 моб появился новый тариф. план Годовой +. Аб. плата 365 грн в год: каждый месяц по 300 минут на других (что выше по 30 коп), 2,5 гб интернета. Получается по 1 грн в день...
- да классный я на него на НГ перехожу.. Ведь минута на 3Моб не равна минуте например на КС или ВД.. в 3Моб сказал - "привет перезвони я занят " - сьело - 5 секунд например а в КС или ВД сожрет минуту.. так как там тарифицируют фактически поминутно а не по секундно.
Джон написав: Если он у вас работает то вкл кнопку в телефоне - разрешить роуминг и все..
тут не понятно
Джон написав: - да классный я на него на НГ перехожу.. Ведь минута на 3Моб не равна минуте например на КС или ВД.. в 3Моб сказал - "привет перезвони я занят " - сьело - 5 секунд например а в КС или ВД сожрет минуту.. так как там тарифицируют фактически поминутно а не по секундно.
а в Лайкамобайл тоже поминутно как в кс или посекундно?
а что тут непонятно? Лайкамобайл не имеет покрытия в селах там или райцентрах.. там телефон с сим-картой от лайки переключается на базовые станции Ватофона и работает с ними. Для того что бы телефон мог переключиться надо в его настройках разрешить роуминг. Мобильные сети - настройки роуминга.. ставите галочку разрешить... как то так. Тарификация в роуминге Водафоне НЕ МЕНЯЕТСЯ .. те же 30 коп на чужие номера. Более того Лайкамобайл это не Украинский оператор а Индийский ( Lyca -Лика? Лайка? это кстати имя сестры основателя этого оператора) и его тарификация весьма интересна... если вы пополняеете счет каждый месяц на 25 грн то внутри сети звоните бесплатно...НО сеть Лайки она по всему миру а не только Украине)) То есть на все номера Лайки (Польская,Италия Испания и пр.. ) звоните БЕСПЛАТНО. Список стран тут ->https://www.lycamobile.ua/ru/unlimited-calls-to-lycamobile.. Есть еще нюанс.. 25 грн со счета не пропадает.. вы пополнили и они лежат на нем, внутрисетевые разговоры бесплатные...абонки нет и никто и ничто их не съедает.. потратить их можно если звонить на "чужие" операторов..вот как то так..
zoawlhxc написав:а в Лайкамобайл тоже поминутно как в кс или посекундно?
.. посекундно.. Симки на сайте можно заказать бесплатно... возле вокзала у нас барыги их правда продают по 50-90 грн/штука..я заказывал с сайта .. раз не пришло а потом пришло при повторном заказе аж 8 штук)).
freeze написав:Есть тариф Vodafone Light. Оплата 2 гривны только в день, когда пользуешься, за две гривны безлимит по сети в этот день. Для тех, кто совсем редко говорит идеальный вариант. У меня старый телефон валяется с этим тарифом, как было на счету 49 гривен полгода назад, так сейчас проверил тоже 49 гривен осталось. Причем СМС-ки и звонки на него идут, деньги списываются только, когда ты звонишь.