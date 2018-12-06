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'' Київстар '' скасовує частину тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 гру, 2018 23:54
Alex2007 написав:
:?: а такой вопрос: если пополнять на 1.5 - 2 грн конкретно в день пользования - работать будет или нет и надо сразу всю мес.сумму вносить? А то впадло им платить.
А то у меня несколько номеров, все без абонплаты, а тут пришли сообщения о переводе в январе, типа либо по умолчанию переведем на 90грн/мес, либо выберите сами (от 55 грн/мес вроде предлагают)
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Додано: Пон 31 гру, 2018 02:57
alex lem написав:
В китайской версии Редми Нот 5
В Редми4х тоже есть поддержка СДМА.. но речь шла по тарифы без абонки...и идиотизма с 28 днеи и 1-2-5- грн если не проплачена абонка. Я часто пользуюсь польскими операторами.. но такой шизофрении я не встречал как 28 дней или если не оплачена абонка с тебя звонишь или нет снимают деньги. там наоборот все зависит от пополнения карты.. пополняешь срок действия продлевают.. нет.. ну так и нет карта блокируется.. вместе с остатком суммы.. но это понятно или пользуйся или нет..
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