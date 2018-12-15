Американський бізнес готовий інвестувати в газотранспортну систему України мільярди доларів.
Дивися повний текст США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:38
США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв.
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:38
Если это правда, то нужно быстро соглашаться. Но пока только Коболев финансирует американскую экономику за счет украинского потребителя, а не наоборот...
Коболев пояснил, зачем перевел свою премию в США
PS: загадка, конечно, чем американцев сегодня может привлечь ГТС, которая после завершения к 2021-му году СП2 и европейской нитки ТП (Турецкого потока) будет транзитировать 20-30 млрд кубов в год (а не 100, как сегодня, и не 200, как технически способна пропустить). Вероятнее всего, что Коболев выдает за намерения какие-то свои домыслы по итогам его около-туалетных "переговоров" с американцами ))))
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 29 гру, 2018 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:41
Re: США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв
А якщо добре подумати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:43
Не томите уже - расскажите мне серому
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:49
zРадио
Значить, є в них інсайд. Йдуть перемовини, між Нафтогазом і Газпромом, відкрито чи закулісно, економіка все одно перемагає політику, і без нашого транзиту ну ніяк. І США за наш транзит, тому американці впевнені, що не прогадають, тому і нам не треба хвилюватися за словацький газ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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