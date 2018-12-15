Американський бізнес готовий інвестувати в газотранспортну систему України мільярди доларів.
Дивися повний текст США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:38
США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв.
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:38
Если это правда, то нужно быстро соглашаться. Но пока только Коболев финансирует американскую экономику за счет украинского потребителя, а не наоборот...
Коболев пояснил, зачем перевел свою премию в США
PS: загадка, конечно, чем американцев сегодня может привлечь ГТС, которая после завершения к 2021-му году СП2 и европейской нитки ТП (Турецкого потока) будет транзитировать 20-30 млрд кубов в год (а не 100, как сегодня, и не 200, как технически способна пропустить). Вероятнее всего, что Коболев выдает за намерения какие-то свои домыслы по итогам его около-туалетных "переговоров" с американцами ))))
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 29 гру, 2018 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:41
Re: США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв
А якщо добре подумати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:43
Не томите уже - расскажите мне серому
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:49
zРадио
Значить, є в них інсайд. Йдуть перемовини, між Нафтогазом і Газпромом, відкрито чи закулісно, економіка все одно перемагає політику, і без нашого транзиту ну ніяк. І США за наш транзит, тому американці впевнені, що не прогадають, тому і нам не треба хвилюватися за словацький газ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:02
Я искренне сомневаюсь, что США именно за наш транзит. Трамп бизнесмен, он хочет в Европу продать как можно больше своего американского газа. И ему большие поставки российского газа через Украину совсем не в радость.
То, что по словам Коболева кто-то сейчас готов вбухать миллиарды долларов в реконструкцию доказывает только, что Коболев психически болен. Диверсификация поставок газа странами Европы неминуемо по определению приведет к уменьшению прокачки украинской ГТС и следовательно падению ее прибыльности, зачем это надо инвесторам?
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:04
И какой гешефт американцам с украинского транзита? Меньше кредитов будем просить? Если труба будет заполнена, то за бесценок они ее не купят. А если пуста, то и покупать нечего.
Американцы за свой LNG, а не за нашу ГТС. Не фантазируйте. Не нужно путать их нелюбовь к РФ с любовью к Украине. Это заблуждение нам слишком дорого обходится...
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:13
Re: США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв
Так чого гадати, якщо можна почекати? Думаю, до кінця 2019 все вже буде ясно - скільки, куди і почому.
Гроші. Ми отримуємо за транзит і готові поділитися з тими, хто може забезпечити нам цей транзит. Європейці сказали: "Ми не можемо", і не стали нашими партнерами. Американці кажуть: "Ми можемо", і отримають трубу задешево. Їм не треба вкладати десятки мільярдів, як в новий маршрут - все працює і буде працювати ще десятки років, якщо є можливість взяти Путіна за яйця. Очевидно, що США можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:14
– Легенда такая есть. При первых Просрах одного рыжего вертухая поставили на газ. А он в первый год распилил все старые трубопроводы и продал в царство Шэнь на металл.
– А маниту украл?
– Зачем украл. Пустил себе на бонус. За прибыль по итогам года.
– И что с ним дальше было?
– Известно что. В Лондон улетел. А мы с тех пор продаем газ в баллонах. Хорошо хоть, баллоны пока делаем. А ты говоришь, микрочипы…
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:56
США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв
Готовы инвестировать миллиарды??? Новость с соседней ветки:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44146 ... -upal-na-7
А ведь это пока только СП-1 работает, что будет, когда заработают СП-2 и ТП?
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