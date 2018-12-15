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США готові інвестувати в
ГТС мільярди - Коболєв

США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:38

США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв

Пропонуємо до обговорення:
Американський бізнес готовий інвестувати в газотранспортну систему України мільярди доларів.

Дивися повний текст США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:38

Если это правда, то нужно быстро соглашаться. Но пока только Коболев финансирует американскую экономику за счет украинского потребителя, а не наоборот...

Коболев пояснил, зачем перевел свою премию в США
https://lb.ua/economics/2018/10/26/4108 ... revel.html

PS: загадка, конечно, чем американцев сегодня может привлечь ГТС, которая после завершения к 2021-му году СП2 и европейской нитки ТП (Турецкого потока) будет транзитировать 20-30 млрд кубов в год (а не 100, как сегодня, и не 200, как технически способна пропустить). Вероятнее всего, что Коболев выдает за намерения какие-то свои домыслы по итогам его около-туалетных "переговоров" с американцами ))))
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 29 гру, 2018 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:41

Re: США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв

  zРадио написав:загадка, конечно, чем американцев сегодня может привлечь ГТС, которая после завершения к 2021-му году СП2 и европейской нитки ТП (Турецкого потока) будет транзитировать 20-30 млрд кубов в год (а не 100, как сегодня, и не 200, как технически способна пропустить).

А якщо добре подумати? ;)
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:43

  lapay написав:
  zРадио написав:загадка, конечно, чем американцев сегодня может привлечь ГТС, которая после завершения к 2021-му году СП2 и европейской нитки ТП (Турецкого потока) будет транзитировать 20-30 млрд кубов в год (а не 100, как сегодня, и не 200, как технически способна пропустить).

А якщо добре подумати? ;)


Не томите уже - расскажите мне серому :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:49

zРадио
Значить, є в них інсайд. Йдуть перемовини, між Нафтогазом і Газпромом, відкрито чи закулісно, економіка все одно перемагає політику, і без нашого транзиту ну ніяк. І США за наш транзит, тому американці впевнені, що не прогадають, тому і нам не треба хвилюватися за словацький газ. :)
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:02

  lapay написав:І США за наш транзит, тому американці впевнені, що не прогадають, тому і нам не треба хвилюватися за словацький газ.


Я искренне сомневаюсь, что США именно за наш транзит. Трамп бизнесмен, он хочет в Европу продать как можно больше своего американского газа. И ему большие поставки российского газа через Украину совсем не в радость.
То, что по словам Коболева кто-то сейчас готов вбухать миллиарды долларов в реконструкцию доказывает только, что Коболев психически болен. Диверсификация поставок газа странами Европы неминуемо по определению приведет к уменьшению прокачки украинской ГТС и следовательно падению ее прибыльности, зачем это надо инвесторам?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:04

  lapay написав:zРадио
Значить, є в них інсайд. Йдуть перемовини, між Нафтогазом і Газпромом, відкрито чи закулісно, економіка все одно перемагає політику, і без нашого транзиту ну ніяк. І США за наш транзит, тому американці впевнені, що не прогадають, тому і нам не треба хвилюватися за словацький газ. :)


И какой гешефт американцам с украинского транзита? Меньше кредитов будем просить? :mrgreen: Если труба будет заполнена, то за бесценок они ее не купят. А если пуста, то и покупать нечего.

Американцы за свой LNG, а не за нашу ГТС. Не фантазируйте. Не нужно путать их нелюбовь к РФ с любовью к Украине. Это заблуждение нам слишком дорого обходится...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:13

Re: США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв

  freeze написав:То, что по словам Коболева кто-то сейчас готов вбухать миллиарды долларов в реконструкцию доказывает только, что Коболев психически болен. Диверсификация поставок газа странами Европы неминуемо по определению приведет к уменьшению прокачки украинской ГТС и следовательно падению ее прибыльности, зачем это надо инвесторам?

Так чого гадати, якщо можна почекати? Думаю, до кінця 2019 все вже буде ясно - скільки, куди і почому.
  zРадио написав:И какой гешефт американцам с украинского транзита?

Гроші. Ми отримуємо за транзит і готові поділитися з тими, хто може забезпечити нам цей транзит. Європейці сказали: "Ми не можемо", і не стали нашими партнерами. Американці кажуть: "Ми можемо", і отримають трубу задешево. Їм не треба вкладати десятки мільярдів, як в новий маршрут - все працює і буде працювати ще десятки років, якщо є можливість взяти Путіна за яйця. Очевидно, що США можуть.
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:14

– Легенда такая есть. При первых Просрах одного рыжего вертухая поставили на газ. А он в первый год распилил все старые трубопроводы и продал в царство Шэнь на металл.

– А маниту украл?

– Зачем украл. Пустил себе на бонус. За прибыль по итогам года.

– И что с ним дальше было?

– Известно что. В Лондон улетел. А мы с тех пор продаем газ в баллонах. Хорошо хоть, баллоны пока делаем. А ты говоришь, микрочипы…
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:56

США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв

Готовы инвестировать миллиарды??? Новость с соседней ветки:
Объемы транзита газа через украинскую ГТС по результатам 9 месяцев 2018 года снизились на 7% и составили 65,4 млрд куб. м.

Об этом говорится в неаудированном отчете НАК “Нафтогаз Украины”.

Одним из главных факторов снижения объемов транзита через украинскую ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream – OPAL”, – отмечается в документе.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44146 ... -upal-na-7

А ведь это пока только СП-1 работает, что будет, когда заработают СП-2 и ТП?
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