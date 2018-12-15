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США готові інвестувати в
ГТС мільярди - Коболєв

США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:06

  lapay написав: Очевидно, що США можуть.


Не знаю, откуда это вам очевидно, если СП2 продолжает активно строится.

Американцы не смогли даже помешать РФ продавать иранский газ.

Точнее сказать, положив на плаху собственные интересы они то могут помешать, потому что являются хозяевами валюты международных расчетов, но когда стоимость создания барьера превышает эффект от барьера, умные (к которым относятся американцы) этим не занимаются.

А вот глупые (к которым относятся американские сателлиты) - да, считают, что США "пойдут на все", "не допустят никогда" и т.д.
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:22

Re: США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв

Можу ще раз дати посилання:
«Поскольку в результате решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов», — подчеркнул Новак.

По его словам, «Газпром» готов в качестве одной из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе компании.

Договоренности Москвы и Киева о транзите газа через Украину истекают в 2019 году. В июле после трехсторонней встречи ЕС, России и Украины в Берлине вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Москва и Киев признали необходимым разработать новое соглашение. В августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин сказал, что транзит через Украину будет сохранен.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c216bde ... m=newsfeed
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:46

  yurii_kruhlov написав:– Легенда такая есть. При первых Просрах одного рыжего вертухая поставили на газ. А он в первый год распилил все старые трубопроводы и продал в царство Шэнь на металл.

– А маниту украл?

– Зачем украл. Пустил себе на бонус. За прибыль по итогам года.

– И что с ним дальше было?

– Известно что. В Лондон улетел. А мы с тех пор продаем газ в баллонах. Хорошо хоть, баллоны пока делаем. А ты говоришь, микрочипы…

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