США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв

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Не знаю, откуда это вам очевидно, если СП2 продолжает активно строится.
Американцы не смогли даже помешать РФ продавать иранский газ.
Точнее сказать, положив на плаху собственные интересы они то могут помешать, потому что являются хозяевами валюты международных расчетов, но когда стоимость создания барьера превышает эффект от барьера, умные (к которым относятся американцы) этим не занимаются.
А вот глупые (к которым относятся американские сателлиты) - да, считают, что США "пойдут на все", "не допустят никогда" и т.д.
«Поскольку в результате решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов», — подчеркнул Новак.
По его словам, «Газпром» готов в качестве одной из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе компании.
Договоренности Москвы и Киева о транзите газа через Украину истекают в 2019 году. В июле после трехсторонней встречи ЕС, России и Украины в Берлине вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Москва и Киев признали необходимым разработать новое соглашение. В августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин сказал, что транзит через Украину будет сохранен.
При этом, по его словам, в случае реализации альтернативных маршрутов транзита российского газа в Европу, таких как Северный поток-2 и Турецкий поток, отдельные участки украинской ГТС можно будет демонтировать.
вот что главное в заявлении Кобелева,если останется на своей должности, то с металлолома хорошую долю поимеет, остально чушь для лохов...