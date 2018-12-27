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США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:54
Интересно, а сами Штаты об этом знают?)))
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antey1969
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