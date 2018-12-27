RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
США готові інвестувати в
ГТС мільярди - Коболєв

США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:54

Интересно, а сами Штаты об этом знают?)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7645
З нами з: 30.11.11
Подякував: 767 раз.
Подякували: 1824 раз.
 
Профіль
2
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці готові витрачати гроші на великі покупки -...
R2 » Нед 30 гру, 2018 00:55
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 00:56
Moimir
У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову...
R2 » Сер 26 гру, 2018 16:29
4 132
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 16:35
sequence
15 центробанків світу готові випускати свої криптовалюти
R2 » Чет 27 гру, 2018 12:00
1 42
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 12:00
finua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.