США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв

Додано: Нед 30 гру, 2018 16:06

Kudrjavuy

Это подготовка общественного мнения к "теме" приватизации ГТС Украины ЮВТ.

Президент - собственник украинской ГТС.

Будут "горячие выборы".

Кошелёк в виде Лазаренко, переговорщик в виде "Куля в лоба", и т.д.



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И нах... им ободранные украинцы?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.