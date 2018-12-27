США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв

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Додано: Нед 30 гру, 2018 12:43
Даже если газ не будут перекачивать из РФ
- Это газотранспортная система всей Украины.
в которой хватает газа своей добычи.
Есть газовые хранилища по Европу
Есть целая страна лохов, что будут оплачивать эти услуги по тройной таксе.
Есть целая система своего производства труб, турбин, ... - всего что необходимо.
Работать будут украинцы - а прибыль идти в США.
Контроль газовой трубы позволит контролировать всех промышленных производителей Украины.
"Перемога!"
Одним словом - это сдача национальных интересов Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:06
Kudrjavuy
Это подготовка общественного мнения к "теме" приватизации ГТС Украины ЮВТ.
Президент - собственник украинской ГТС.
Будут "горячие выборы".
Кошелёк в виде Лазаренко, переговорщик в виде "Куля в лоба", и т.д.
- ?
И нах... им ободранные украинцы?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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