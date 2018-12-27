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США готові інвестувати в
ГТС мільярди - Коболєв

США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:54

Интересно, а сами Штаты об этом знают?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:43

  zРадио написав:Если это правда, то нужно быстро соглашаться. Но пока только Коболев финансирует американскую экономику за счет украинского потребителя, а не наоборот...

Коболев пояснил, зачем перевел свою премию в США
https://lb.ua/economics/2018/10/26/4108 ... revel.html

PS: загадка, конечно, чем американцев сегодня может привлечь ГТС, которая после завершения к 2021-му году СП2 и европейской нитки ТП (Турецкого потока) будет транзитировать 20-30 млрд кубов в год (а не 100, как сегодня, и не 200, как технически способна пропустить). Вероятнее всего, что Коболев выдает за намерения какие-то свои домыслы по итогам его около-туалетных "переговоров" с американцами ))))

Даже если газ не будут перекачивать из РФ
- Это газотранспортная система всей Украины.
в которой хватает газа своей добычи.
Есть газовые хранилища по Европу
Есть целая страна лохов, что будут оплачивать эти услуги по тройной таксе.
Есть целая система своего производства труб, турбин, ... - всего что необходимо.
Работать будут украинцы - а прибыль идти в США.
Контроль газовой трубы позволит контролировать всех промышленных производителей Украины.
"Перемога!"

Одним словом - это сдача национальных интересов Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:06

Kudrjavuy
Это подготовка общественного мнения к "теме" приватизации ГТС Украины ЮВТ.
Президент - собственник украинской ГТС.
Будут "горячие выборы".
Кошелёк в виде Лазаренко, переговорщик в виде "Куля в лоба", и т.д.

- ?
И нах... им ободранные украинцы?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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