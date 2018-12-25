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УЗ в 2018 році модернізувала найбільше приміських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:48
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році АТ "Укрзалізниця" збільшило темпи капітального ремонту з продовженням терміну служби 15 приміських потягів. Було оновлено 72 секції.
Дивися повний текст УЗ в 2018 році модернізувала найбільше приміських електричок за останні 10 років
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:48
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