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УЗ в 2018 році модернізувала
найбільше приміських...

УЗ в 2018 році модернізувала найбільше приміських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:48

УЗ в 2018 році модернізувала найбільше приміських...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році АТ "Укрзалізниця" збільшило темпи капітального ремонту з продовженням терміну служби 15 приміських потягів. Було оновлено 72 секції.

Дивися повний текст УЗ в 2018 році модернізувала найбільше приміських електричок за останні 10 років.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:48

https://economics.unian.ua/transport/10 ... chumi.html
mogilevsky77
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