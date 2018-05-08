В Україні збільшився індекс доцільності великих покупок.
Дивися повний текст Українці готові витрачати гроші на великі покупки - дослідження.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:55
Українці готові витрачати гроші на великі покупки -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці готові витрачати гроші на великі покупки - дослідження.
Додано: Нед 30 гру, 2018 00:56
Что это за зверь - "индекс текущего личного материального положения"???
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