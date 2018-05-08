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Українці готові витрачати
гроші на великі покупки -...

Українці готові витрачати гроші на великі покупки -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:55

Українці готові витрачати гроші на великі покупки -...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні збільшився індекс доцільності великих покупок.

Дивися повний текст Українці готові витрачати гроші на великі покупки - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:56

Что это за зверь - "индекс текущего личного материального положения"???
Moimir
 
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