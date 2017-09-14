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Після санкцій Росії: в Мінекономрозвитку підрахували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:54
Пропонуємо до обговорення:
Росія в суботу ввела нову заборону на ввезення низки товарів з України
Дивися повний текст Після санкцій Росії: в Мінекономрозвитку підрахували імпорт товарів в РФ
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Додано: Нед 30 гру, 2018 09:54
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