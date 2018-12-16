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Названо найпопулярніший iPhone у перебіжчиків з Android...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 гру, 2018 10:06
Пропонуємо до обговорення:
Саме iPhone XR, як зазначають експерти, став найпопулярнішим апаратом у перебіжчиків з Android.
Дивися повний текст Названо найпопулярніший iPhone у перебіжчиків з Android в 2018 році
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Додано: Нед 30 гру, 2018 10:06
а какой самый популярный андроид у перебезгиков с эпла?
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