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Xiaomi розраховує поставити в
2019 році 150 млн смартфонів

Xiaomi розраховує поставити в 2019 році 150 млн смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:08

Xiaomi розраховує поставити в 2019 році 150 млн смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
Китайська Xiaomi продовжує активно нарощувати продажі смартфонів: в компанії розраховують на значне зростання попиту в даному сегменті в наступному році.

Дивися повний текст Xiaomi розраховує поставити в 2019 році 150 млн смартфонів.
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