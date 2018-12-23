У Запоріжжі місцева влада планує до 2020 року замінити маршрутні таксі на міські автобуси великої місткості.
Дивися повний текст У Запоріжжі планують замінити всі маршрутки до 2020 року.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 10:28
У Запоріжжі планують замінити всі маршрутки до 2020 року
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Дивися повний текст У Запоріжжі планують замінити всі маршрутки до 2020 року.
Додано: Нед 30 гру, 2018 10:28
Глупость какая-то, автобусы большой вместимости никогда не смогут заменить мобильные небольшие маршрутки на мелких маршрутах, покрывающих сеточкой наши большие города. Придется прикрыть много маршрутиков, чаще делать пересадки и больше топать пешком. Кто от этого получит профит, кроме производителей автобусов из Белоруси, импортеров и пары человек получивших откат.
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