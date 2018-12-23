У Запоріжжі місцева влада планує до 2020 року замінити маршрутні таксі на міські автобуси великої місткості.
Дивися повний текст У Запоріжжі планують замінити всі маршрутки до 2020 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 гру, 2018 10:28
У Запоріжжі планують замінити всі маршрутки до 2020 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Запоріжжі планують замінити всі маршрутки до 2020 року.
Додано: Нед 30 гру, 2018 10:28
Глупость какая-то, автобусы большой вместимости никогда не смогут заменить мобильные небольшие маршрутки на мелких маршрутах, покрывающих сеточкой наши большие города. Придется прикрыть много маршрутиков, чаще делать пересадки и больше топать пешком. Кто от этого получит профит, кроме производителей автобусов из Белоруси, импортеров и пары человек получивших откат.
Додано: Нед 30 гру, 2018 10:53
Профит получат все,не будет гонок на скорости 100 км в час с 10 стоячими людьми.на автобусах люди будут работать на ставке,а не на процентах,соотв соответственно будут нормально относится к пенсионерам и льготникам и не будут спешить,что бы больше заработаьь.в Америке и Европе пользуются большим транспортом и там это работает,так почему не сработает у нас?
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:11
Остаётся узнать - как в гниющей гЕйропе обходятся без маршруток? я их не видел ни в одной из стран.
а за откат и помощь сябрам всё верно.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:12
freeze ну и плюс дольше нужно будет стоять на остановке в ожидании.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:18
Подозреваю, что там больше процент автомобилизации населения, где у каждого члена семьи по авто. И мелкие маршруты у них нерентабельны даже для маленьких автобусиков.
У нас же пользователи маршруток чаще всего безлошадные.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:48
В Европе ездить на работу в центр города на машине — это довольно дорогое удовольствие из-за парковки. А иногда это вообще невозможно (к примеру, въезд в центр Рима существенно ограничен). Для приезжающих из пригородов на окраинах городов есть парковки P+R, где можно удобно пересесть на общественный транспорт. Поэтому европейцы с удовольствием ездят на общественном транспорте, и он у них очень хорошо развит. Такого понятия как забитые до отказа маршрутки-скотовозки там нет в принципе. Это туда в сторону Южной Азии – Пакистан, Бангладеш и т.п. Там это нормально.
|