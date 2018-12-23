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У Запоріжжі планують замінити
всі маршрутки до 2020 року

У Запоріжжі планують замінити всі маршрутки до 2020 року
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:28

У Запоріжжі планують замінити всі маршрутки до 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
У Запоріжжі місцева влада планує до 2020 року замінити маршрутні таксі на міські автобуси великої місткості.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:28

Глупость какая-то, автобусы большой вместимости никогда не смогут заменить мобильные небольшие маршрутки на мелких маршрутах, покрывающих сеточкой наши большие города. Придется прикрыть много маршрутиков, чаще делать пересадки и больше топать пешком. Кто от этого получит профит, кроме производителей автобусов из Белоруси, импортеров и пары человек получивших откат.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:53

Профит получат все,не будет гонок на скорости 100 км в час с 10 стоячими людьми.на автобусах люди будут работать на ставке,а не на процентах,соотв соответственно будут нормально относится к пенсионерам и льготникам и не будут спешить,что бы больше заработаьь.в Америке и Европе пользуются большим транспортом и там это работает,так почему не сработает у нас?
mr_jailmann
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:11

  freeze написав:Глупость какая-то, автобусы большой вместимости никогда не смогут заменить мобильные небольшие маршрутки на мелких маршрутах, покрывающих сеточкой наши большие города. Придется прикрыть много маршрутиков, чаще делать пересадки и больше топать пешком. Кто от этого получит профит, кроме производителей автобусов из Белоруси, импортеров и пары человек получивших откат.

Остаётся узнать - как в гниющей гЕйропе обходятся без маршруток? я их не видел ни в одной из стран.
а за откат и помощь сябрам всё верно.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:12

freeze ну и плюс дольше нужно будет стоять на остановке в ожидании.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:18

  swan forever написав:Остаётся узнать - как в гниющей гЕйропе обходятся без маршруток?

Подозреваю, что там больше процент автомобилизации населения, где у каждого члена семьи по авто. И мелкие маршруты у них нерентабельны даже для маленьких автобусиков.
У нас же пользователи маршруток чаще всего безлошадные.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:48

  freeze написав:
  swan forever написав:Остаётся узнать - как в гниющей гЕйропе обходятся без маршруток?

Подозреваю, что там больше процент автомобилизации населения, где у каждого члена семьи по авто. И мелкие маршруты у них нерентабельны даже для маленьких автобусиков.
У нас же пользователи маршруток чаще всего безлошадные.

В Европе ездить на работу в центр города на машине — это довольно дорогое удовольствие из-за парковки. А иногда это вообще невозможно (к примеру, въезд в центр Рима существенно ограничен). Для приезжающих из пригородов на окраинах городов есть парковки P+R, где можно удобно пересесть на общественный транспорт. Поэтому европейцы с удовольствием ездят на общественном транспорте, и он у них очень хорошо развит. Такого понятия как забитые до отказа маршрутки-скотовозки там нет в принципе. Это туда в сторону Южной Азии – Пакистан, Бангладеш и т.п. Там это нормально.
valme
 
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