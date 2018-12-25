У Запоріжжі планують замінити всі маршрутки до 2020 року

Додано: Пон 31 гру, 2018 08:43

Был я в Израиле в Тель-Авиве. И увидел, как могут жить вместе большие автобусы и маленькие маршрутки. Проезд в маршрутке-микроавтобусе стоит чуть дороже, чем в большом автобусе, но различие заключается в следующем:



1) там везут только на сидячих местах (стоя нельзя).

2) маршрутка останавливается на остановках только по требованию - если кому то надо на остановке выйти или же, если есть свободные сидячие места и пассажир остановил, чтобы в нее сесть.



По поводу больших автобусов в нашем городе - давно пора. Скажите, как доехать с каляской с 2-3 мя младенцами в маршрутке? У меня тройняшки - и без такси я не мог добраться с Шевченковского на Бородинский. А теперь могу. Давно пора это надо было начинать делать.