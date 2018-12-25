У Запоріжжі планують замінити всі маршрутки до 2020 року

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Додано: Пон 31 гру, 2018 02:19
Вот это покращення. Сам из Запорожья, скажу так - лучше бы я никогда не садился в автобус, это полный ппц. Ну вот и закончилась война с маршрутчиками, ахметка победил как всегда, а народ проиграл. Спасибо от всего сердца. Теперь на работу буду добираться полтора часа.
Додано: Пон 31 гру, 2018 08:43
Был я в Израиле в Тель-Авиве. И увидел, как могут жить вместе большие автобусы и маленькие маршрутки. Проезд в маршрутке-микроавтобусе стоит чуть дороже, чем в большом автобусе, но различие заключается в следующем:
1) там везут только на сидячих местах (стоя нельзя).
2) маршрутка останавливается на остановках только по требованию - если кому то надо на остановке выйти или же, если есть свободные сидячие места и пассажир остановил, чтобы в нее сесть.
По поводу больших автобусов в нашем городе - давно пора. Скажите, как доехать с каляской с 2-3 мя младенцами в маршрутке? У меня тройняшки - и без такси я не мог добраться с Шевченковского на Бородинский. А теперь могу. Давно пора это надо было начинать делать.
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:14
Никогда не понимал жлобов, перевозящих детей в общественном транспорте. Лекарства будут стоить дороже 100 гривен, сэкономленных на такси. А ещё лучше, вообще никуда с маленькими детьми не ездить или ходить пешком, если нет машины или знакомых на машине, т. к. в такси тоже поток людей не маленький, хоть и на порядок меньше, чем в автобусах
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