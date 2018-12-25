RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Запоріжжі планують замінити
всі маршрутки до 2020 року

У Запоріжжі планують замінити всі маршрутки до 2020 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 02:19

Вот это покращення. Сам из Запорожья, скажу так - лучше бы я никогда не садился в автобус, это полный ппц. Ну вот и закончилась война с маршрутчиками, ахметка победил как всегда, а народ проиграл. Спасибо от всего сердца. Теперь на работу буду добираться полтора часа.
777serg87
Аватар користувача
 
Повідомлень: 95
З нами з: 18.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 08:43

Был я в Израиле в Тель-Авиве. И увидел, как могут жить вместе большие автобусы и маленькие маршрутки. Проезд в маршрутке-микроавтобусе стоит чуть дороже, чем в большом автобусе, но различие заключается в следующем:

1) там везут только на сидячих местах (стоя нельзя).
2) маршрутка останавливается на остановках только по требованию - если кому то надо на остановке выйти или же, если есть свободные сидячие места и пассажир остановил, чтобы в нее сесть.

По поводу больших автобусов в нашем городе - давно пора. Скажите, как доехать с каляской с 2-3 мя младенцами в маршрутке? У меня тройняшки - и без такси я не мог добраться с Шевченковского на Бородинский. А теперь могу. Давно пора это надо было начинать делать.
tovkach
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:14

  tovkach написав:По поводу больших автобусов в нашем городе - давно пора. Скажите, как доехать с каляской с 2-3 мя младенцами в маршрутке? У меня тройняшки - и без такси я не мог добраться с Шевченковского на Бородинский. А теперь могу. Давно пора это надо было начинать делать.

Никогда не понимал жлобов, перевозящих детей в общественном транспорте. Лекарства будут стоить дороже 100 гривен, сэкономленных на такси. А ещё лучше, вообще никуда с маленькими детьми не ездить или ходить пешком, если нет машины или знакомых на машине, т. к. в такси тоже поток людей не маленький, хоть и на порядок меньше, чем в автобусах
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 10.05.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Наступного року реконструюють всі дороги, що ведуть із Києва
R2 » Нед 30 гру, 2018 20:36
0 56
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 20:36
R2
У Польщі з наступного року заморожують ціни на... 1, 2
R2 » Суб 29 гру, 2018 16:51
13 606
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 14:18
Kudrjavuy
Найбільш недооцінені смартфони 2018 року
R2 » Вів 25 гру, 2018 15:17
3 230
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 10:57
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.