Україні бракує двірників, швачок, слюсарів-сантехніків і кухарів.
Дивися повний текст Які професії в Україні найзатребуваніші.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 12:01
Які професії в Україні найзатребуваніші
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Дивися повний текст Які професії в Україні найзатребуваніші.
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:01
Нафига вообще в 2018 году нужна служба занятости? У кого-то газеты не подаются или нет интернета?
Зато куча чиновников, помещений, расходов и всего остального.
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