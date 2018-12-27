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Які професії в Україні
найзатребуваніші

Які професії в Україні найзатребуваніші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:01

Які професії в Україні найзатребуваніші

Пропонуємо до обговорення:
Україні бракує двірників, швачок, слюсарів-сантехніків і кухарів.

Дивися повний текст Які професії в Україні найзатребуваніші.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:01

Нафига вообще в 2018 году нужна служба занятости? У кого-то газеты не подаются или нет интернета?
Зато куча чиновников, помещений, расходов и всего остального.
smdtranz
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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