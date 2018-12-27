Які професії в Україні найзатребуваніші

Додано: Нед 30 гру, 2018 17:02

Ferox, центры то пускай будут. но штаты можно и сократить. чего стоят только одни семинары "как правильно искать работу" и даже если ты их и прослушал, то при повторной регистрации в центре занятости - всё равно обязан прослушать этот курс (без него статус безработного не получить). а специалисты к которым ходят отмечаться безработные? да вместо 5 специалистов с их работой справится один терминал с верификацией по отпечатку пальца - пришел, приложил палец, посмотрел список предложенных вакансий, сделал выбор или отказался, получил талон с датой следующего посещения, ушел. Еще нужен был бы консультант (который все равно есть и сидит при входе в ЦЗ) на случай если человек тупит или у него вопрос выходящий за пределы компетенции ПО.

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