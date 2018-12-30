Україні бракує двірників, швачок, слюсарів-сантехніків і кухарів.
Дивися повний текст Які професії в Україні найзатребуваніші.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 12:01
Які професії в Україні найзатребуваніші
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які професії в Україні найзатребуваніші.
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:01
Нафига вообще в 2018 году нужна служба занятости? У кого-то газеты не подаются или нет интернета?
Зато куча чиновников, помещений, расходов и всего остального.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:03
Если спросить работодателей, кого им не хватает – они отвечают: вменяемых и адекватных”, – отметила Пашкина.
Если спросить работников, чего им не хватает - они отвечают: вменяемой и адекватной зарплаты, которой будет хватать на что то большее чем на вещи первой необходимости.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:10
Ну газеты и интернет не могут платить пособие по безработице. Я, например, дважды в своей жизни по 9 месяцев (т. е. в общей сложности 1,5 года) получал пособие. Хотя ругался, жаловался в вышестоящие инстанции, т. к. не хотели ставить на учет, отшивали, дурака включали и т. д., но со мной такой номер не пройдет .
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:15
Re: Які професії в Україні найзатребуваніші
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 30 гру, 2018 17:02
Ferox, центры то пускай будут. но штаты можно и сократить. чего стоят только одни семинары "как правильно искать работу" и даже если ты их и прослушал, то при повторной регистрации в центре занятости - всё равно обязан прослушать этот курс (без него статус безработного не получить). а специалисты к которым ходят отмечаться безработные? да вместо 5 специалистов с их работой справится один терминал с верификацией по отпечатку пальца - пришел, приложил палец, посмотрел список предложенных вакансий, сделал выбор или отказался, получил талон с датой следующего посещения, ушел. Еще нужен был бы консультант (который все равно есть и сидит при входе в ЦЗ) на случай если человек тупит или у него вопрос выходящий за пределы компетенции ПО.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:31
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 31 гру, 2018 09:20
Рева сказал в больших городах нет безработицы. Если кто-то не может найти работу он поможет. Если так все центры в городах ликвидировать (економия бюджетных средств) и все к Реве устраиваться в министерство. Может хоть какая-то польза от него будет.
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