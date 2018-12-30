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Які професії в Україні
найзатребуваніші

Які професії в Україні найзатребуваніші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:01

Які професії в Україні найзатребуваніші

Пропонуємо до обговорення:
Україні бракує двірників, швачок, слюсарів-сантехніків і кухарів.

Дивися повний текст Які професії в Україні найзатребуваніші.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:01

Нафига вообще в 2018 году нужна служба занятости? У кого-то газеты не подаются или нет интернета?
Зато куча чиновников, помещений, расходов и всего остального.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:03

Если спросить работодателей, кого им не хватает – они отвечают: вменяемых и адекватных”, – отметила Пашкина.

Если спросить работников, чего им не хватает - они отвечают: вменяемой и адекватной зарплаты, которой будет хватать на что то большее чем на вещи первой необходимости.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:10

  smdtranz написав:Нафига вообще в 2018 году нужна служба занятости? У кого-то газеты не подаются или нет интернета?
Зато куча чиновников, помещений, расходов и всего остального.

Ну газеты и интернет не могут платить пособие по безработице. Я, например, дважды в своей жизни по 9 месяцев (т. е. в общей сложности 1,5 года) получал пособие. Хотя ругался, жаловался в вышестоящие инстанции, т. к. не хотели ставить на учет, отшивали, дурака включали и т. д., но со мной такой номер не пройдет :evil: .
Ferox
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:15

Re: Які професії в Україні найзатребуваніші

  smdtranz написав:Нафига вообще в 2018 году нужна служба занятости
есть такая работа - "безработный"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:02

Ferox, центры то пускай будут. но штаты можно и сократить. чего стоят только одни семинары "как правильно искать работу" и даже если ты их и прослушал, то при повторной регистрации в центре занятости - всё равно обязан прослушать этот курс (без него статус безработного не получить). а специалисты к которым ходят отмечаться безработные? да вместо 5 специалистов с их работой справится один терминал с верификацией по отпечатку пальца - пришел, приложил палец, посмотрел список предложенных вакансий, сделал выбор или отказался, получил талон с датой следующего посещения, ушел. Еще нужен был бы консультант (который все равно есть и сидит при входе в ЦЗ) на случай если человек тупит или у него вопрос выходящий за пределы компетенции ПО.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:31

Украине не хватает рабов, согласных работать за 6,5 тыс. грн в месяц. Нужно больше рабов.

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In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:20

Рева сказал в больших городах нет безработицы. Если кто-то не может найти работу он поможет. Если так все центры в городах ликвидировать (економия бюджетных средств) и все к Реве устраиваться в министерство. Может хоть какая-то польза от него будет.
Дикий не Дикий
 
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