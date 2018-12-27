Це торкнеться всіх, у кого є сорок років трудового стажу.
Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні можна буде вибрати самому (інфографіка).
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Додано: Нед 30 гру, 2018 13:07
Пенсійний вік в Україні можна буде вибрати самому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні можна буде вибрати самому (інфографіка).
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:07
Они в своем уме? Если сейчас учеба не входит в стаж, то даже теоретически 40 лет стажа можно заработать минимум к 63 годам.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:30
Матерям некогда будет воспитывать своих детей...Все бегом, чтоб стаж заработать (((
Додано: Нед 30 гру, 2018 15:03
Re: Пенсійний вік в Україні можна буде вибрати самому...
Сміливо виховуйте, бо в стаж входить зокрема:
та бюджетне навчання до 2017:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 30 гру, 2018 15:09
Додано: Нед 30 гру, 2018 15:56
А як попасти у перелік «деяких українців». Дивіться знизу справа малюнку
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