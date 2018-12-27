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Пенсійний вік в Україні
можна буде вибрати самому...

Пенсійний вік в Україні можна буде вибрати самому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:07

Пенсійний вік в Україні можна буде вибрати самому...

Пропонуємо до обговорення:
Це торкнеться всіх, у кого є сорок років трудового стажу.

Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні можна буде вибрати самому (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:07

Они в своем уме? Если сейчас учеба не входит в стаж, то даже теоретически 40 лет стажа можно заработать минимум к 63 годам.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:30

Матерям некогда будет воспитывать своих детей...Все бегом, чтоб стаж заработать (((
lybasha68
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:03

Re: Пенсійний вік в Україні можна буде вибрати самому...

Сміливо виховуйте, бо в стаж входить зокрема:
відпустка по вагітності та пологам
відпустка по догляду за дитиною до 3 років
Додатково до вищевказаних пунктів в період до 1 січня 2004 року в пенсійний стаж згідно чинного тоді Закону «Про пенсійне забезпечення» включаються:
навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі
https://www.lawportal.com.ua/kalkuljato ... ijnij.html

та бюджетне навчання до 2017:
За рішенням Ради, до страхового стажу також зараховуватиметься навчання у вишах за денною формою на держзамовленні, а також навчання в аспірантурі, докторантурі з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року включно. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... ekret.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:09

  hxbbgaf написав:Они в своем уме? Если сейчас учеба не входит в стаж, то даже теоретически 40 лет стажа можно заработать минимум к 63 годам.

Т.е. работать можно минимум с 23 лет?
sergnemo68
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А як попасти у перелік «деяких українців». Дивіться знизу справа малюнку
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:08

  sergnemo68 написав:
  hxbbgaf написав:Они в своем уме? Если сейчас учеба не входит в стаж, то даже теоретически 40 лет стажа можно заработать минимум к 63 годам.

Т.е. работать можно минимум с 23 лет?

окончил школу в 17 лет, поступил в ВУЗ. плюс 5 лет. уже 22 года. так что да - если учился в высшем уч. заведении, то и работать начнешь в 22-23 года
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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  hxbbgaf написав:Они в своем уме? Если сейчас учеба не входит в стаж, то даже теоретически 40 лет стажа можно заработать минимум к 63 годам.

а можно как гройсман начать работать с 14 лет, а диплом купить... :mrgreen:
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Cler
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Ну или как Коболев или Вітренко. Сп...дь миллионы и рассказывать про патриотизм и не думать про пенсию.
Дикий не Дикий
 
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