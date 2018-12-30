Пенсійний вік в Україні можна буде вибрати самому...

Додано: Пон 31 гру, 2018 00:10

Друзья, забудьте про государственную пенсию. Воспринимайте текущие пенсионные отчисления, как безвозвратный налог. Такой же, как НДС, как НДФЛ, как военный сбор и как акцизы.



Позаботьтесь о своей старости самостоятельно (по крайней мере не рассчитывайте на государство). Будете что-то от него получать по факту - порадуетесь бонусу "на карманные расходы", не более того.



Не становитесь заложниками циничных чиновников. Нынешние пенсионеры, будучи когда-то работниками, рассчитывали на государство, и проиграли. То же самое будет с нынешними работающими.



Тем, кто не успел подготовиться, и уже находится в предпенсионном/пенсионном возрасте - увы... Но те, у кого еще есть время - откладывайте, что можете. В твердой валюте, в недвижимости стабильных стран, в фондовых индексах стабильных стран, в долговых обязательствах стабильных стран, в образовании детей, в собственном здоровье и навыках для занятости в преклонном возрасте.



В теории это неправильно, что я предлагаю как бы снять ответственность с государства. Но на практике - тот, кто возложит на него ответственность за свою старость, пожалеет. Мы не в Германии и не в Японии живем, не забывайте...