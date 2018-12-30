Пенсійний вік в Україні можна буде вибрати самому...
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zaton написав:zРадио Абсолютно правильно! Но наш народ, впитав генетически миф о заботе гос-ва, все еще верит в пенсии.
74года, а в реальности где-то 60 лет маловато для закрепления генетических изменений. При клятом ныне СССР недоплачивали зарплату в обмен на бесплатное образование, здравоохранение и будущую пенсию. Зато сейчас барыги при власти делают то же самое, но только без бесплатного здрвоохранения, образования и пенсии.
zaton написав: Добавлю, что отказ от пенсий начинается по всему миру, но мы, в силу нашей бедности, будем в этом вопросе передовиками.
И где уже отменили, тем более что в мире в основном не солидарная система?
Так становитесь предпринимателем или "барыгой" и наживайтесь на "трудовом народе". В чем проблема то ? Например, в Индии минимальная пенсия, но там традиционно родственники помогают друг-другу.
zaton написав:zРадио Абсолютно правильно! Но наш народ, впитав генетически миф о заботе гос-ва, все еще верит в пенсии. Добавлю, что отказ от пенсий начинается по всему миру, но мы, в силу нашей бедности, будем в этом вопросе передовиками.
Если гос-во не о чем не заботиться, то и население не должно заботиться о таком гос-ве, может пора начинать отказываться от налогов.
zaton написав:Добавлю, что отказ от пенсий начинается по всему миру, но мы, в силу нашей бедности, будем в этом вопросе передовиками.
С этой частью не соглашусь. Но может мы о разных мирах В развитых странах я вижу обратную тенденцию - "пенсии" для всех. А что такое базовый безусловный доход - самое настоящее пенсионное обеспечение. Сегодня модель только тестируется, но мы не успеем оглянуться, как она станет массовым явлением.
Это неизбежно с учетом уровня роботизации инновационных экономик - для творческой работы создан далеко не каждый, а в рутинной сравниться с машинами уже сегодня невозможно, а что будет завтра... Безработица будет составлять 50% и более.
Но с чем можно согласиться, о чем косвенно говорит ваша мысль - это увеличение разрыва между бедными и богатыми в глобальном масштабе.
Поэтому не исключено, что через 20 лет в успешных странах будет "пенсия" для каждого, включая молодеж, а в неуспешных (к которым, увы, относится и будет относиться Украина) - ни для кого, включая инвалидов и стариков