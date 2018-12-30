Пенсійний вік в Україні можна буде вибрати самому...

Додано: Пон 31 гру, 2018 11:06

zaton написав: Добавлю, что отказ от пенсий начинается по всему миру, но мы, в силу нашей бедности, будем в этом вопросе передовиками. Добавлю, что отказ от пенсий начинается по всему миру, но мы, в силу нашей бедности, будем в этом вопросе передовиками.

С этой частью не соглашусь. Но может мы о разных мирахВ развитых странах я вижу обратную тенденцию - "пенсии" для всех. А что такое базовый безусловный доход - самое настоящее пенсионное обеспечение. Сегодня модель только тестируется, но мы не успеем оглянуться, как она станет массовым явлением.Это неизбежно с учетом уровня роботизации инновационных экономик - для творческой работы создан далеко не каждый, а в рутинной сравниться с машинами уже сегодня невозможно, а что будет завтра... Безработица будет составлять 50% и более.Но с чем можно согласиться, о чем косвенно говорит ваша мысль - это увеличение разрыва между бедными и богатыми в глобальном масштабе.Поэтому не исключено, что через 20 лет в успешных странах будет "пенсия" для каждого, включая молодеж, а в неуспешных (к которым, увы, относится и будет относиться Украина) - ни для кого, включая инвалидов и стариков