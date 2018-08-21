Пенсійний вік в Україні можна буде вибрати самому...
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zaton написав:zРадио Абсолютно правильно! Но наш народ, впитав генетически миф о заботе гос-ва, все еще верит в пенсии.
74года, а в реальности где-то 60 лет маловато для закрепления генетических изменений. При клятом ныне СССР недоплачивали зарплату в обмен на бесплатное образование, здравоохранение и будущую пенсию. Зато сейчас барыги при власти делают то же самое, но только без бесплатного здрвоохранения, образования и пенсии.
zaton написав: Добавлю, что отказ от пенсий начинается по всему миру, но мы, в силу нашей бедности, будем в этом вопросе передовиками.
И где уже отменили, тем более что в мире в основном не солидарная система?
Так становитесь предпринимателем или "барыгой" и наживайтесь на "трудовом народе". В чем проблема то ? Например, в Индии минимальная пенсия, но там традиционно родственники помогают друг-другу.
zaton написав:zРадио Абсолютно правильно! Но наш народ, впитав генетически миф о заботе гос-ва, все еще верит в пенсии. Добавлю, что отказ от пенсий начинается по всему миру, но мы, в силу нашей бедности, будем в этом вопросе передовиками.
Если гос-во не о чем не заботиться, то и население не должно заботиться о таком гос-ве, может пора начинать отказываться от налогов.
zaton написав:Добавлю, что отказ от пенсий начинается по всему миру, но мы, в силу нашей бедности, будем в этом вопросе передовиками.
С этой частью не соглашусь. Но может мы о разных мирах В развитых странах я вижу обратную тенденцию - "пенсии" для всех. А что такое базовый безусловный доход - самое настоящее пенсионное обеспечение. Сегодня модель только тестируется, но мы не успеем оглянуться, как она станет массовым явлением.
Это неизбежно с учетом уровня роботизации инновационных экономик - для творческой работы создан далеко не каждый, а в рутинной сравниться с машинами уже сегодня невозможно, а что будет завтра... Безработица будет составлять 50% и более.
Но с чем можно согласиться, о чем косвенно говорит ваша мысль - это увеличение разрыва между бедными и богатыми в глобальном масштабе.
Поэтому не исключено, что через 20 лет в успешных странах будет "пенсия" для каждого, включая молодеж, а в неуспешных (к которым, увы, относится и будет относиться Украина) - ни для кого, включая инвалидов и стариков
zРадио Не, погодите, давайте вернемся к матчасти. Пенсия - это выплата по старости, инвалидности, потери кормильца и т.д. А безусловный доход это чуток другое, что нам - ну давайте все честно признаем - никогда не светит. Так что, как вывод, пенсий в Украине сегодняшним 35 летним и моложе не будет. Особенно если учесть, что народ не хочет "заботиться о гос-ве, которое не заботится о людях". А о термине безусловный доход вообще лучше забыть.
zaton написав:zРадио Не, погодите, давайте вернемся к матчасти. Пенсия - это выплата по старости, инвалидности, потери кормильца и т.д. А безусловный доход это чуток другое, что нам - ну давайте все честно признаем - никогда не светит. Так что, как вывод, пенсий в Украине сегодняшним 35 летним и моложе не будет. Особенно если учесть, что народ не хочет "заботиться о гос-ве, которое не заботится о людях". А о термине безусловный доход вообще лучше забыть.
Вообще-то "пенсия" (лат. "pensio") - это всего лишь "платеж". Кому и сколько - решает каждое общество. Поэтому определение не противоречит возможности назначения кому угодно.
Это если глобально. А насчет Украины полностью согласен. Я даже сомневаюсь, что сегодняшним 45-летним что-то светит. На резко уменьшающемся населении нетрудно себе представить экономическую модель будущего и роль рядового украинца в ней. Коротко это звучит так: "не работаешь - не ешь"...
zРадио написав:Друзья, забудьте про государственную пенсию. Воспринимайте текущие пенсионные отчисления, как безвозвратный налог. Такой же, как НДС, как НДФЛ, как военный сбор и как акцизы.
Не хочется к такому призывать, но разовью вашу мысль в своей интерпретации.
Сделайте все, что от вас зависит, чтобы не платить или снизить отчисления на данный налог. Вы взамен ничего не получаете и возможно не получите. Если есть родители пенсионеры, лучше отдайте эти деньги им.
Берите пример с властьимущих, оптимизируйте налоги, если есть возможность. Если нет, и возвраст позволяет, хотя бы едьте в Польщу, только официально. Там 20 дет стажа и пенсия обеспечена, причем стаж будет считаться и украинский, т.к. у нас с Польшей подписан соответствующий договор. Механизм действия мне еще не понятен, но сам имею уже почти 2 года стажа в Польше, так что буду узнавать.
Если государство в одностороннем порядке отказывается от своей части общественного договора, то никто вам не мешает поступить также...
ssnet написав:Так становитесь предпринимателем или "барыгой" и наживайтесь на "трудовом народе". В чем проблема то ? Например, в Индии минимальная пенсия, но там традиционно родственники помогают друг-другу.
Ага, и в Китае не все ее получают. Поищите еще где-нибудь в Бангладеш или Конго. Что касается барыг при власти, то не у всех такое скверное воспитание чтобы брать с них пример