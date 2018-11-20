Автоскладальний завод №1 (Луцьк) автокомпанії "Богдан Моторс" завершив реалізацію контракту на поставку в Кременчук 40 тролейбусів, відправивши туди останні три одиниці техніки.
Дивися повний текст Кременчук закупив 40 нових тролейбусів.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:58
Кременчук закупив 40 нових тролейбусів
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Дивися повний текст Кременчук закупив 40 нових тролейбусів.
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:58
интересно когда перестанут давать кредиты.. еще за первого Петра не расчеталися....
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