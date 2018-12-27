RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні за рік відновили 3,8
тисячі кілометрів доріг...

В Україні за рік відновили 3,8 тисячі кілометрів доріг...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:12

В Україні за рік відновили 3,8 тисячі кілометрів доріг...

Пропонуємо до обговорення:
На дороги державного значення було спрямовано 23,8 млрд грн.

Дивися повний текст В Україні за рік відновили 3,8 тисячі кілометрів доріг (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86450
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:12

чем ближе выборы тем больше километраж? ... и что же скрывается под термином "востановлено"?...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2619
З нами з: 15.07.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zoawlhxc, Дикий не Дикий і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсійний вік в Україні можна буде вибрати самому...
R2 » Нед 30 гру, 2018 13:07
7 253
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 17:44
Cler
Які професії в Україні найзатребуваніші
R2 » Нед 30 гру, 2018 12:01
5 147
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 17:02
RomanTik
У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні 1, 2, 3
R2 » Чет 27 гру, 2018 16:56
27 1523
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 гру, 2018 18:25
vitalij_rublya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65985)
30.12.2018 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.