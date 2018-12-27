На дороги державного значення було спрямовано 23,8 млрд грн.
Дивися повний текст В Україні за рік відновили 3,8 тисячі кілометрів доріг (інфографіка).
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Додано: Нед 30 гру, 2018 18:12
В Україні за рік відновили 3,8 тисячі кілометрів доріг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні за рік відновили 3,8 тисячі кілометрів доріг (інфографіка).
Додано: Нед 30 гру, 2018 18:12
чем ближе выборы тем больше километраж? ... и что же скрывается под термином "востановлено"?...
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