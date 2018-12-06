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Австралійська компанія видає
кредити під заставу...

Австралійська компанія видає кредити під заставу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:58

Австралійська компанія видає кредити під заставу...

Пропонуємо до обговорення:
Мельбурнська компанія Helio, яка працює на підставі австралійської кредитної ліцензії (ACL), тепер пропонує забезпечені криптовалютою кредити.

Дивися повний текст Австралійська компанія видає кредити під заставу криптовалюти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:58

Размер залога ещё можно объяснить волатильностью курса, но ставка от 17% годовых по западным меркам является грабежом.
phantom_systems
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