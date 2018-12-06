Мельбурнська компанія Helio, яка працює на підставі австралійської кредитної ліцензії (ACL), тепер пропонує забезпечені криптовалютою кредити.
Дивися повний текст Австралійська компанія видає кредити під заставу криптовалюти.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 19:58
Австралійська компанія видає кредити під заставу...
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Дивися повний текст Австралійська компанія видає кредити під заставу криптовалюти.
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:58
Размер залога ещё можно объяснить волатильностью курса, но ставка от 17% годовых по западным меркам является грабежом.
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