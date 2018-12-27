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Наступного року реконструюють
всі дороги, що ведуть із Києва

Наступного року реконструюють всі дороги, що ведуть із Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:36

Наступного року реконструюють всі дороги, що ведуть із Києва

Пропонуємо до обговорення:
У Київській області наступного року пріоритетним проектом стане М-05. Це траса Київ - Одеса.

Дивися повний текст Наступного року реконструюють всі дороги, що ведуть із Києва.
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