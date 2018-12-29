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В Україні збільшилася кількість
отримувачів субсидій...

В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:30

В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій...

Пропонуємо до обговорення:
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг в листопаді 2018 року отримували 3349,1 тис. домогосподарств.

Дивися повний текст В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:30

ну ну те кто подал документы в сентябре еще не получили ... хотя было обещано что дадут так как положено
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:37

это выборы просто и еще не так давят, а вот как выборы пройдут так пездя покажет кузькину мать.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:09

Re: В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій...

Только размер субсидий уменьшился до смехотворного.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:30

С 1 января вся коммуналка поднимется, еще субсидиантов подвалит.
А там - выборы и... как карта ляжет.
PSL
 
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