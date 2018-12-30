Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг в листопаді 2018 року отримували 3349,1 тис. домогосподарств.
Дивися повний текст В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій (інфографіка).
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Додано: Нед 30 гру, 2018 21:30
В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій (інфографіка).
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:30
ну ну те кто подал документы в сентябре еще не получили ... хотя было обещано что дадут так как положено
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:37
это выборы просто и еще не так давят, а вот как выборы пройдут так пездя покажет кузькину мать.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:09
Re: В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій...
Только размер субсидий уменьшился до смехотворного.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:30
С 1 января вся коммуналка поднимется, еще субсидиантов подвалит.
А там - выборы и... как карта ляжет.
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:55
Проиндексировали же зарплаты бюджетникам на 78 грн, нужно теперь компенсировать.
Black Jack - White Business
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