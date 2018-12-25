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Датська компанія планує випустити електромобіль на...
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Додано: Нед 30 гру, 2018 23:51
Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник з Данії Lightyear спільно з нідерландською компанією LeasePlan планують випустити перший комерційний електрокар на сонячних панелях до 2020 року, а перший прототип автівки з’явиться влітку 2019 року.
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